Марсело задержала полиция за превышение скорости и вождение без прав

Водительское удостоверение защитника Реала оказалось недействительным.

Защитник Реала Марсело попал в неприятную ситуацию из-за совершенных правонарушений.

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Как сообщает El Mundo, неподалеку от базы мадридского клуба дорожная полиция остановила автомобиль футболиста за превышение скорости. Марсело превысил скорость на 14 км/ч - вместо допустимых 120 км/ч он передвигался со скоростью 134 км/ч.

Но на этом проблемы бразильца не закончились. Во время проверки документов выяснилось, что водительское удостоверение Марсело недействительно.

Дело в том, что в Испании во время получения прав на этот документ записывают определенное количество баллов, которые списываются полицией за каждое правонарушение. В итоге на правах Марсело оказалось 0 баллов, что автоматически делает их недействительными.

Сам футболист утверждает, что не знал о том, что его права больше нельзя использовать.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя девушка обвинила Балотелли в изнасиловании.