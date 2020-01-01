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Реал готов отказаться от трансфера Мбаппе ради Холанда

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Талантливый игрок дортмундской Боруссии попал в сферу интересов мадридского клуба.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Мадридский Реал заинтересован в трансфере форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда.

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Как стало известно The Sun, “сливочные“ готовы отказаться от покупки звезды ПСЖ Килиана Мбаппе ради 19-летнего норвежца. Королевский клуб бросит все силы на то, чтобы переманить Холанда из дортмундского клуба.

Напомним, Холанд подписал контракт с немецким клубом в конце декабря 2019 года. Соглашение рассчитано до лета 2024 года. Боруссия заплатила РБ Зальцбург 20 миллионов евро за футболиста.

За новый клуб Эрлинг отыграл уже 8 матчей, в которых забил 11 голов.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, трансфер, Эрлинг Холанд, Боруссия Д, футбол
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