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Атлетико - Вильярреал 3:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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"Матрасники" сумели совершить камбэк.

Атлетико - Вильярреал: видео голов и обзор матча
Атлетико - Вильярреал: видео голов и обзор матча
Getty Images

Атлетико обыграл Вильярреал в рамках 25 тура чемпионата Испании. Проигрывая 0:1 по ходу поединка, мадридцы забили трижды и уверенно добыли три пункта.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетико - Вильярреал:

Атлетико - Вильярреал 3:1

Голы: Корреа, 40, Коке, 64, Жоау Фелиш, 74 - Пако Алькасер, 16.

Атлетико: Облак - Врсалько (Триппьер, 58), Савич, Фелипе, Ренан Лоди - Корреа, Коке, Партей, Сауль - Мората (Льоренте, 83), Витоло (Жоау Фелиш, 57).

Вильярреал: Асенхо - Рубен Пенья, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено - Тригерос, Иборра (Онтиверос, 75), Касорла - Херард Морено (Чуквезе, 64), Пако Алькасер, Мои Гомес (Замбо-Ангисса, 84).

Предупреждения: Сауль, Жоау Фелиш - Пенья.

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Теги: футбол, Атлетико, Вильярреал, видео голов, обзор матча, чемпионат Испании, Ла Лига
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