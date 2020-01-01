Атлетико - Вильярреал 3:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

"Матрасники" сумели совершить камбэк.

Атлетико - Вильярреал: видео голов и обзор матча Getty Images

Атлетико обыграл Вильярреал в рамках 25 тура чемпионата Испании. Проигрывая 0:1 по ходу поединка, мадридцы забили трижды и уверенно добыли три пункта.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетико - Вильярреал:

Атлетико - Вильярреал 3:1

Голы: Корреа, 40, Коке, 64, Жоау Фелиш, 74 - Пако Алькасер, 16.

Атлетико: Облак - Врсалько (Триппьер, 58), Савич, Фелипе, Ренан Лоди - Корреа, Коке, Партей, Сауль - Мората (Льоренте, 83), Витоло (Жоау Фелиш, 57).

Вильярреал: Асенхо - Рубен Пенья, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено - Тригерос, Иборра (Онтиверос, 75), Касорла - Херард Морено (Чуквезе, 64), Пако Алькасер, Мои Гомес (Замбо-Ангисса, 84).

Предупреждения: Сауль, Жоау Фелиш - Пенья.