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Овьедо Лунина минимально проиграл Луго

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Команда украинца потерпела очередное поражение.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
flickr.com

Луго одержал победу над Реалом Овьедо в рамках 29 тура испанской Сегунды. Единственный гол на счету полузащитника хозяев Моктара эль Хасена

Отметим, что голкипер Овьедо Андрей Лунин не совершил ни одного сэйва, поскольку голевой момент стал единственным ударом в створ ворот украинца.

Луго - Реал Овьедо 1:0

Гол: Моктар эль Хасен, 15

Луго: Кантеро, Кравец, Кампабадаль, Пеберн, Жерар Валентин, Грау, Эль-Хасен, Рамани, Сеоане, Джало, Каррильо.

Реал Овьедо: Лунин, Ньето, Эрнандес Аларкон, Фернандес, Берхон, Гриппо, Техера, Корис, Луисми, Родри Риос, Ортуньо.

Напомним, Андрей Лунин и Василий Кравец вышли в стартовых составах своих команд.

Таким образом, Овьедо находится в зоне вылета, занимая 20-е место. Луго, в свою очередь, идет на 19-й позиции.

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Теги: футбол, Сегунда, Андрей Лунин, Овьедо, Василий Кравец
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