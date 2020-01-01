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Леванте - Реал 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Испании

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"Сливочные" сенсационно потерпели поражение.

Леванте - Реал: видео гола и обзор матча
Леванте - Реал: видео гола и обзор матча
Getty Images

В рамках 25-го тура чемпионата Испании мадридский Реал на выезде встречался с Леванте.

Единственный гол в матче был забит под концовку второго тайма. Моралес эффектным ударом слету отправил мяч в ворота “сливочных“.

После этого матча Реал опустился на вторую строчку, пропустив вперед Барселону.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Леванте - Реал:

Леванте - Реал 1:0

Гол: Моралес, 79

Леванте: Фернандес — Мирамон, Постиго, Бруно, Тоньо — Моралес (Мартинес, 80), Кампанья, Вукчевич, Барди — Марти (Мелеро, 67), Майораль (Леон, 88)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич (Вальверде, 82), Каземиро, Кроос — Иско (Васкес, 73), Бензема, Азар (Винисиус, 67)

Предупреждения: Марти — Рамос, Каземиро.

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Теги: Леванте, Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, видео голов, обзор матча
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