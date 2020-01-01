Леванте - Реал 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Испании
"Сливочные" сенсационно потерпели поражение.
В рамках 25-го тура чемпионата Испании мадридский Реал на выезде встречался с Леванте.
Единственный гол в матче был забит под концовку второго тайма. Моралес эффектным ударом слету отправил мяч в ворота “сливочных“.
После этого матча Реал опустился на вторую строчку, пропустив вперед Барселону.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Леванте - Реал:
Леванте - Реал 1:0
Гол: Моралес, 79
Леванте: Фернандес — Мирамон, Постиго, Бруно, Тоньо — Моралес (Мартинес, 80), Кампанья, Вукчевич, Барди — Марти (Мелеро, 67), Майораль (Леон, 88)
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич (Вальверде, 82), Каземиро, Кроос — Иско (Васкес, 73), Бензема, Азар (Винисиус, 67)
Предупреждения: Марти — Рамос, Каземиро.
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