Леванте - Реал 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Испании

"Сливочные" сенсационно потерпели поражение.

Леванте - Реал: видео гола и обзор матча Getty Images

В рамках 25-го тура чемпионата Испании мадридский Реал на выезде встречался с Леванте.

Единственный гол в матче был забит под концовку второго тайма. Моралес эффектным ударом слету отправил мяч в ворота “сливочных“.

После этого матча Реал опустился на вторую строчку, пропустив вперед Барселону.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Леванте - Реал:

Леванте - Реал 1:0

Гол: Моралес, 79

Леванте: Фернандес — Мирамон, Постиго, Бруно, Тоньо — Моралес (Мартинес, 80), Кампанья, Вукчевич, Барди — Марти (Мелеро, 67), Майораль (Леон, 88)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич (Вальверде, 82), Каземиро, Кроос — Иско (Васкес, 73), Бензема, Азар (Винисиус, 67)

Предупреждения: Марти — Рамос, Каземиро.