Барселона - Эйбар 5:0 видео голов и обзор матча Ла Лиги

Каталонцы одержали уверенную победу в матче чемпионата Испании.

Барселона - Эйбар: видео голов Getty Images

В матче 25-го тура чемпионата Испании Барселона разгромила Эйбар со счетом 5:0.

Покер в этом поединке оформил форвард "сине-гранатовых" Лионель Месси. Еще один гол записал себе в актив Артур.

Смотрите видео голов и обзор матча Барселона - Эйбар:

Барселона - Эйбар - 5:0

Голы: Месси, 14, 37, 40, 88, Артур, 89

Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике (Умтити, 68), Ленгле, Хуниор - Ракитич, Бускетс (Де Йонг, 59), Видаль, Артур - Месси, Гризманн (Брайтвейт, 72).

Эйбар: Дмитрович - Коте, Арбилья, Бургос, Техеро - Эспозито (Кристофоро, 83), Диоп, Инуи (Де Бласис, 66), Эскаланте, Орельяна - Энрич (Кике, 66).

Предупреждения: Эскаланте, Диоп.