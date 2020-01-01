Месси оформил покер и принес Барселоне победу над Эйбаром

Форвард "сине-гранатовых" еще в первом тайме забил три мяча в ворота соперника.

В матче 25-го тура чемпионата Испании Барселона разгромила Эйбар со счетом 5:0.

Еще в первом тайме "сине-гранатовые" практически сняли вопрос о победителе поединка - форвард Лионель Месси забил три безответных гола в ворота соперника.

Во второй половине встречи аргентинец еще раз отправил мяч в сетку, а сразу же после него финальный гол забил Артур.

Барселона - Эйбар - 5:0

Голы: Месси, 14, 37, 40, 88, Артур, 89

Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике (Умтити, 68), Ленгле, Хуниор - Ракитич, Бускетс (Де Йонг, 59), Видаль, Артур - Месси, Гризманн (Брайтвейт, 72).

Эйбар: Дмитрович - Коте, Арбилья, Бургос, Техеро - Эспозито (Кристофоро, 83), Диоп, Инуи (Де Бласис, 66), Эскаланте, Орельяна - Энрич (Кике, 66).

Предупреждения: Эскаланте, Диоп.