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Месси оформил покер и принес Барселоне победу над Эйбаром

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Форвард "сине-гранатовых" еще в первом тайме забил три мяча в ворота соперника.
Барселона обыграла Эйбар
Барселона обыграла Эйбар
Getty Images

В матче 25-го тура чемпионата Испании Барселона разгромила Эйбар со счетом 5:0.

Еще в первом тайме "сине-гранатовые" практически сняли вопрос о победителе поединка - форвард Лионель Месси забил три безответных гола в ворота соперника.

Во второй половине встречи аргентинец еще раз отправил мяч в сетку, а сразу же после него финальный гол забил Артур.

Барселона - Эйбар - 5:0
Голы: Месси, 14, 37, 40, 88, Артур, 89

Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике (Умтити, 68), Ленгле, Хуниор - Ракитич, Бускетс (Де Йонг, 59), Видаль, Артур - Месси, Гризманн (Брайтвейт, 72).

Эйбар: Дмитрович - Коте, Арбилья, Бургос, Техеро - Эспозито (Кристофоро, 83), Диоп, Инуи (Де Бласис, 66), Эскаланте, Орельяна - Энрич (Кике, 66).

Предупреждения: Эскаланте, Диоп.

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Теги: Барселона, Эйбар, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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