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Сетьен объяснил, почему Барселона приобрела Брейтуэйта

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"Сине-гранатовые" долго следили за нападающим.
Мартин Брейтуэйт
Мартин Брейтуэйт
twitter.com/MartinBraith

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал приобретении нападающего Мартина Брейтуэйта.

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“Мартин – игрок, которого мы долго просматривали. Это футболист с вполне конкретными качествами, которые нам необходимы. Он может играть на разных позициях и хорошо подходит команде.

Я верю, что он может серьезно помочь нам. Брэйтуэйт - не просто хороший футболист, но и умный игрок, который готов развиваться.

Он несомненно набирает хорошую форму, но есть много вещей, которые мы должны ему объяснить, а он - понять“, - приводит слова Сетьена ESPN UK.

Ранее сообщалось, что Брейтуэйт оконфузился на презентации.

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Теги: Кике Сетьен, Мартин Брейтуэйт, Барселона, футбол, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу
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