Сетьен объяснил, почему Барселона приобрела Брейтуэйта

"Сине-гранатовые" долго следили за нападающим.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал приобретении нападающего Мартина Брейтуэйта.

Читай также: Ривалдо раскритиковал Барселону за трансфер Брейтуэйта

“Мартин – игрок, которого мы долго просматривали. Это футболист с вполне конкретными качествами, которые нам необходимы. Он может играть на разных позициях и хорошо подходит команде.

Я верю, что он может серьезно помочь нам. Брэйтуэйт - не просто хороший футболист, но и умный игрок, который готов развиваться.

Он несомненно набирает хорошую форму, но есть много вещей, которые мы должны ему объяснить, а он - понять“, - приводит слова Сетьена ESPN UK.

Ранее сообщалось, что Брейтуэйт оконфузился на презентации.