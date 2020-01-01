Сетьен объяснил, почему Барселона приобрела Брейтуэйта
"Сине-гранатовые" долго следили за нападающим.
Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал приобретении нападающего Мартина Брейтуэйта.
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“Мартин – игрок, которого мы долго просматривали. Это футболист с вполне конкретными качествами, которые нам необходимы. Он может играть на разных позициях и хорошо подходит команде.
Я верю, что он может серьезно помочь нам. Брэйтуэйт - не просто хороший футболист, но и умный игрок, который готов развиваться.
Он несомненно набирает хорошую форму, но есть много вещей, которые мы должны ему объяснить, а он - понять“, - приводит слова Сетьена ESPN UK.
Ранее сообщалось, что Брейтуэйт оконфузился на презентации.
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