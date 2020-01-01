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Хави выдвигал Барселоне восемь условий для назначения главным тренером

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Специалист хотел серьезных изменений в клубе.
Хавьер Эрнандес
Хавьер Эрнандес
getty Images

Стали известны подробности переговоров главного тренера Аль-Садда Хавьера Эрнандеса и Барселоны о назначение в каталонский клуб.

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Как сообщает Cadena Ser, легенда “сине-гранатовых“ выдвинул восемь условий для того, чтобы стать главным тренером клуба.

Хавьер Эрнандес хотел возглавить команду летом, а не как было предложено - зимой. Испанец просил полный контроль в спортивной сфере. Возвращения в клуб бывшего защитника Карлеса Пуйоля и Йорди, сына Йохана Кройффа. 

Кроме того, просил, чтобы родной брат вошел в тренерский штаб. Последними условиями Хави стали - реформа в медицинском штабе Барселоны и смена главы службы. 

Ранее Хави рассказал, почему отказался возглавлять каталонский клуб.

Отметим, что Барселона пыталась вернуть Иньесту.

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Теги: Хавьер Эрнандес Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, футбол, Хави
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