Хави выдвигал Барселоне восемь условий для назначения главным тренером
Стали известны подробности переговоров главного тренера Аль-Садда Хавьера Эрнандеса и Барселоны о назначение в каталонский клуб.
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Как сообщает Cadena Ser, легенда “сине-гранатовых“ выдвинул восемь условий для того, чтобы стать главным тренером клуба.
Хавьер Эрнандес хотел возглавить команду летом, а не как было предложено - зимой. Испанец просил полный контроль в спортивной сфере. Возвращения в клуб бывшего защитника Карлеса Пуйоля и Йорди, сына Йохана Кройффа.
Кроме того, просил, чтобы родной брат вошел в тренерский штаб. Последними условиями Хави стали - реформа в медицинском штабе Барселоны и смена главы службы.
Ранее Хави рассказал, почему отказался возглавлять каталонский клуб.
Отметим, что Барселона пыталась вернуть Иньесту.
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