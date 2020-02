Новичок Барселоны оконфузился на презентации

Новичок Барселоны Мартин Брейтуэйт, который перебрался из Леганеса за 18 миллионов евро, попал в комичную ситуацию.

Футболист оконфузился на презентации. Нападающий не смог показать финты, а после не сумел поднять мяч в воздух.

Did Martin Braithwaite ring Barca and tell them he was George Weah’s cousin?pic.twitter.com/Q70kD0tjrG