Бензема подписал новый контракт с Реалом - AS

Французский форвард продлил соглашение со "сливочными" до 2022 года.

Форвард Реала Карим Бензема задержится в мадридском клубе - он продлил контракт со "сливочными".

Как сообщает AS, француз подписал новое соглашение, которое рассчитано до 2022 года. Прошлый контракт должен был завершиться в 2021 году.

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Источник отмечает, что контракт продлен только на год из-за внутренней политики клуба - "бланкос" не заключает длительные сделки с игроками, которые старше 30 лет.

По информации издания, стороны пока не собираются сообщать о новом контракте и официально объявят об этом после завершения нынешнего сезона.

Бензема выступает за "сливочных" с 2009 года и за это время отыграл 497 матчей, в которых забил 240 голов и отдал 133 результативные передачи. Карим занимает пятое место в списке лучших бомбардиров в истории Реала.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема впервые поразил ворота Атлетико на Сантьяго Бернабеу.