Ривалдо раскритиковал Барселону за трансфер Брейтуэйта

Бразилец считает, что каталонцам стоило дать шанс воспитанникам клуба.

Бывший полузащитник Барселоны Ривалдо прокомментировал переход в команду Мартина Брейтуэйта из Леганеса.

“Честно говоря, я не понимаю, зачем Барселона подписала Брайтвейта. Этому есть несколько причин. Во-первых, его трансфер произошел после закрытия окна. Во-вторых, Барселона могла дать шанс кому-нибудь из воспитанников.

Сейчас Барселона начинает улучшаться, поэтому я не вижу причин в срочном порядке подписывать нападающего. При всем уважении, я сомневаюсь, что Мартин Брейтуэйт - это игрок, в котором Барселона нуждается прямо сейчас“, - цитирует Ривалдо AS.

Ранее генеральный директор Леганеса раскритиковал действия Барселоны.