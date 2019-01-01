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Ривалдо раскритиковал Барселону за трансфер Брейтуэйта

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Бразилец считает, что каталонцам стоило дать шанс воспитанникам клуба.
Ривалдо
Ривалдо
Getty Images

Бывший полузащитник Барселоны Ривалдо прокомментировал переход в команду Мартина Брейтуэйта из Леганеса.

“Честно говоря, я не понимаю, зачем Барселона подписала Брайтвейта. Этому есть несколько причин. Во-первых, его трансфер произошел после закрытия окна. Во-вторых, Барселона могла дать шанс кому-нибудь из воспитанников.

Сейчас Барселона начинает улучшаться, поэтому я не вижу причин в срочном порядке подписывать нападающего. При всем уважении, я сомневаюсь, что Мартин Брейтуэйт - это игрок, в котором Барселона нуждается прямо сейчас“, - цитирует Ривалдо AS.

Ранее генеральный директор Леганеса раскритиковал действия Барселоны.

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Теги: футбол, Барселона, Ривалдо, Мартин Брейтуэйт
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