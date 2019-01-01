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Гендиректор Леганеса: Мы не собирались обсуждать трансфер Брейтуэйта с Барселоной

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Мартин Ортега отметил, что его команде нанесли ущерб.
Мартин Брейтуэйт
Мартин Брейтуэйт
Getty Images

Генеральный директор Леганеса Мартин Ортега прокомментировал трансфер нападающего Мартина Брейтуэйта в Барселону.

“Барселоне разрешили приобрести футболиста из-за травмы Дембеле, после чего они активировали пункт об отступных Брейтуэйта. Мы не собирались обсуждать подобный трансфер с Барселоной, поэтому постоянно ссылались на пункт об отступных. В этой ситуации нам причинили огромный ущерб.

Не можем принять тот факт, что клуб может осуществить трансфер в одностороннем порядке и решить проблему за счет другого клуба. Нынешние нормы несправедливы. Барселона получила игрока, а Леганес лишь пострадал от этого. Подобные правила противоречат принципу равенства между командами.

Но мы хотим поблагодарить Мартина и пожелать ему удачи. Он вел себя как профессионал до дня ухода из Леганеса“, - цитирует Ортегу пресс-служба Леганеса.

Отметим, что Барселона заплатила за футболиста 18 миллионов евро.

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Теги: футбол, Леганес, Барселона, Мартин Ортега, Мартин Брейтуэйт
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