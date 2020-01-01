Реал сообщил, сколько готов заплатить за Погба

"Сливочные" не намерены много тратить.

Мадридский Реал назвал сумму, за которую готов приобрести футболиста Манчестер Юнайтед Поля Погба, об этом сообщает Daily Mail.

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Как информирует источник, “сливочные“ готовы потратить 60 миллионов евро на француза. Такая сумма обусловлена тем, что Погба сам принял решение покинуть клуб, а летом у полузащитника останется год по контракту с английским клубом.

Отмечается, что Ювентус готов приобрести Погба, но туринский клуб не готов платить значительно больше за футболиста, чем Реал.

Ранее сообщалось, что МЮ выставил ценник на Погба.

Отметим, что брат француза прокомментировал будущее Поля в английском клубе.