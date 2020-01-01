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Команда Лунина уволила главного тренера

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Команда украинского вратаря получит нового тренера.
Реал Овьедо
Реал Овьедо
realoviedo.es

Реал Овьедо, за который выступает Андрей Лунин, остался без главного тренера команды Хави Росады, об этом сообщает официальный сайт клуба.

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На данный момент неизвестны подробности расторжения контракта со специалистом. Однако отмечается, что руководство клуба недовольно результатами команды в нынешнем сезоне.

Хави Росада возглавил первую команду Овьедо в сентябре прошлого года, до этого он работал с молодежной командой. 

Реал Овьедо занимает 19 место после 28 туров.

Напомним, что в последнем матче Лунин “привез“ пенальти.

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Теги: Хави Росада, Реал Овьдео, Сегунда, футбол
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