Касильяс будет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

Голкипер может заменить Луиса Рубиалеса.

Вратарь Порту Икер Касильяс подтвердил информацию о том, что он намерен баллотироваться на должность главы Федерации футбола Испании.

“Да, я выдвину свою кандидатуру на пост президента, когда состоятся выборы главы федерации футбола. Вместе мы сможем вывести нашу федерацию на один уровень с лучшим в мире футболом - испанским“, - написал испанец на своей странице в Twitter.

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020

Выборы президента Королевской федерации футбола Испании должны состоятся в этом году. На данный момент организацию возглавляет Луис Рубиалес.

Напомним, в мае 2019 года Икер Касильяс перенес инфаркт на тренировке Порту. В октябре он начал заниматься в тренажерном зале, но пока неизвестно, продолжит ли он карьеру футболиста.