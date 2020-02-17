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Касильяс будет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

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Голкипер может заменить Луиса Рубиалеса.
Икер Касильяс
Икер Касильяс
Getty Images

Вратарь Порту Икер Касильяс подтвердил информацию о том, что он намерен баллотироваться на должность главы Федерации футбола Испании.

“Да, я выдвину свою кандидатуру на пост президента, когда состоятся выборы главы федерации футбола. Вместе мы сможем вывести нашу федерацию на один уровень с лучшим в мире футболом - испанским“, - написал испанец на своей странице в Twitter.

Выборы президента Королевской федерации футбола Испании должны состоятся в этом году. На данный момент организацию возглавляет Луис Рубиалес.

Напомним, в мае 2019 года Икер Касильяс перенес инфаркт на тренировке Порту. В октябре он начал заниматься в тренажерном зале, но пока неизвестно, продолжит ли он карьеру футболиста.

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Теги: футбол, Федерация футбола Испании, Икер Касильяс
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