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Реал может приобрести 17-летнего футболиста за 60 миллионов евро

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"Сливочные" нашли замену Каземиро.
Эдуардо Камавинга (справа)
Эдуардо Камавинга (справа)
Getty Images

Мадридский Реал заинтересован в приобретении футболиста Ренна Эдуардо Камавинга, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, “сливочные“ готовы предложить за игрока 50-60 миллионов евро.

Отмечается, что тренерский штаб Реала ищет на будущее замену Каземиро.

Ранее сообщалось, что Реал объявил о переходе молодого таланта из Бразилии.

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Теги: Реал Мадрид, Каземиро, Ла Лига, футбол, Эдуардо Камавинга
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