Реал может приобрести 17-летнего футболиста за 60 миллионов евро

"Сливочные" нашли замену Каземиро.

Мадридский Реал заинтересован в приобретении футболиста Ренна Эдуардо Камавинга, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, “сливочные“ готовы предложить за игрока 50-60 миллионов евро.

Отмечается, что тренерский штаб Реала ищет на будущее замену Каземиро.

Ранее сообщалось, что Реал объявил о переходе молодого таланта из Бразилии.