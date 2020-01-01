Реал может приобрести 17-летнего футболиста за 60 миллионов евро
"Сливочные" нашли замену Каземиро.
Мадридский Реал заинтересован в приобретении футболиста Ренна Эдуардо Камавинга, об этом сообщает Marca.
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По информации источника, “сливочные“ готовы предложить за игрока 50-60 миллионов евро.
Отмечается, что тренерский штаб Реала ищет на будущее замену Каземиро.
Ранее сообщалось, что Реал объявил о переходе молодого таланта из Бразилии.
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