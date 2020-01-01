Эль-Класико может состояться в Лас-Вегасе

Матч может пройти в рамках Международного кубка чемпионов.

Барселона и Реал могут провести поединок в Лас-Вегасе, об этом сообщает Washington Post.

По информации источника, матч может состояться летом в рамках Международного кубка чемпионов. Организаторы соревнований хотят провести Эль-Класико на новом стадионе клуба НФЛ Лас-Вегас Рэйдерс.

Отмечается, что поединок Барселоны и Реала может стать первым спортивным событием на стадионе Allegiant, который вмещает 61 тысячу человек.

Кроме того, рассматриваются и другие варианты для проведения Эль-Класико в Лас-Вегасе.

Напомним, что последний матч Барселоны и Реала завершился вничью.