Вальверде - об увольнении из Барселоны: Я не хочу смотреть в прошлое

Испанский специалист хочет двигаться дальше.

Бывший главный тренер Эрнесто Вальверде поделился мнением по поводу увольнения из каталонского клуба.

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“Работа в Барселоне - это невероятный опыт для меня. Мне очень повезло, что я смог поработать в таком клубе. Я рад тому, что у меня была эта возможность, но когда подписываешь контракт, понимаешь, что все будет зависеть только от результатов.

Я не думаю о том, отнеслись ли ко мне справедливо, когда увольняли. Что хорошего в том, чтобы смотреть в прошлое? Я хочу смотреть в будущее и двигаться только вперед.

Сейчас я еще не принял никаких решений касательно продолжения своей карьеры. Возможно, я сделаю что-то необычное. Когда Иньеста сказал, что едет в Японию, это тоже выглядело совершенно странно“, - цитирует Вальверде Marca.

Ранее Вальверде рассказал о вылетах в Лиге чемпионов от Ромы и Ливерпуля.