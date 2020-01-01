Реал намерен перехватить трансферную цель Барселоны

"Сливочные" готовы предложить более 100 миллионов евро за футболиста.

Футболист Интера Лаутаро Мартинес может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает As со ссылкой на TyC Sports.

По информации источника, мадридский Реал готов выплатить отступные в размере 111 миллионов евро за 22-летнего нападающего.

Кроме того, “сливочные“ готовы предложить аргентинцу контракт на 14 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена приобрести игрока Интера за невероятную сумму.

Отметим, что Мартинес является одним из самых дорогих молодых нападающих по версии Transfermarkt.