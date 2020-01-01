Реал намерен перехватить трансферную цель Барселоны
"Сливочные" готовы предложить более 100 миллионов евро за футболиста.
Футболист Интера Лаутаро Мартинес может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает As со ссылкой на TyC Sports.
По информации источника, мадридский Реал готов выплатить отступные в размере 111 миллионов евро за 22-летнего нападающего.
Кроме того, “сливочные“ готовы предложить аргентинцу контракт на 14 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что Барселона намерена приобрести игрока Интера за невероятную сумму.
Отметим, что Мартинес является одним из самых дорогих молодых нападающих по версии Transfermarkt.
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