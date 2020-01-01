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Экс-руководитель Барселоны сообщил условия, при которых Неймар может вернуться

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Вице-президент назвал необычные условия.
Жорди Местре
Жорди Местре
AS

Бывший вице-президент Барселоны Жорди Местре поделился мнением по поводу возвращения Неймара в каталонский клуб. Marca.

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“Сможет ли принять Барселона Неймара назад? С эмоциональной точки зрения из-за того, как он ушел, я думаю, что нет. Со спортивной точки зрения - да.

Если Неймар все-таки вернется, ему придется раскаяться, отозвать иск против клуба, попросить прощения, признать свою ошибку и, конечно, вести образ жизни как у монаха“, - приводит слова Местре Marca.

Отметим, что президент Барселоны прокомментировал возвращение Неймара.

Ранее сообщалось, что Неймар согласился перейти в клуб Бекхэма.

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Теги: Жорди Местре, Барселона, Неймар, ПСЖ, футбол
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