Реал Сосьедад - Мирандес: прогноз и ставки букмекеров на полуфинал Кубка Испании

Реал Сосьедад сыграет против Мирандеса в 1/2 финала Кубка Короля. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В четверг, 13 февраля, Реал Сосьедад примет Мирандес в рамках полуфинала Кубка Испании. Поединок состоится на стадионе Аноэта в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, явным фаворитом этого поединка являются подопечные Альгуасиля.

Так, в компании Parimatch на победу Реал Сосьедада можно сделать ставку с коэффициентом 1.30, а на успех соперников - с коэффициентом 12.50. Ничейный результат здесь оценили в 5.40.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые принимают ставки на хозяев с коэффициентом 1.27, а на представителя Сегунды - 12.00. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 5.25.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Реал Сосьедада - 1.28, победа Мирандеса - 12.00, ничья - 4.75.

Напомним, в четвертьфинале Кубка Короля Реал Сосьедад одолел Реал Мадрид, а Мирандес - Вильярреал.