Лунин: Уровень Сегунды немного выше УПЛ

Украинец сообщил, что не разговаривал с Зиданом перед переходом в Овьедо.

Голкипер Реала Андрей Лунин, ныне выступающий в Овьедо на правах аренды, рассказал об адаптации в новом клубе, а также отметил, что не общался с главным тренером Реала перед трансфером.

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"Атмосфера в Овьедо хорошая, классный коллектив. Про ошибку в дебютном матче тренер ничего не говорил. С Зиданом перед переходом в Овьедо не разговаривал.

Главное отличие Сегунды и УПЛ - это атмосфера на играх, накал. Уровень, думаю, немного выше.

Я - главная звезда Овьедо? Мне до статуса звезды - как до тех звезд, что на небе. Болельщики иногда подходят, просят фото и желают удачи, поддерживают", - приводит слова Лунина Football.ua.

Ранее Андрей Лунин прокомментировал получение награды лучшему игроку Овьедо в январе.