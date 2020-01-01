Лунин: Теперь я могу играть в футбол

Украинец получил награду лучшему игроку Овьедо в январе.

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин, ныне выступающий в Овьедо на правах аренды, был признан лучшим игроком клуба из Сегунды в январе по версии Futbol Mahou.

Вратарь наконец-то получил свой приз и заявил, что эта награда принадлежит всей команде.

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"Этот приз принадлежит всей команде. Мы хорошо работаем и я доволен своими одноклубниками и тренерами. Теперь я могу играть в футбол. Я хочу помочь команде и продолжать расти.

Нам все еще нужно не пропускать голы. Если бы пенальти в наши ворота прекратились, то это помогло бы команде и мы были бы выше в турнирной таблице.

В защите у нас уже лучше дела, но мы продолжаем работать. Я уже стал лучше, но я способен на большее, и я буду работать", - приводит слова Лунина официальный сайт Овьедо.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин попал в символическую сборную тура Сегунды по версии Marca.