Осасуна - Реал 1:4 видео голов и обзор матча Ла Лиги
В матче 23-го тура чемпионата Испании Осасуна на своем уступила мадридскому Реалу.
Подопечные Зинедина Зидана достаточно уверенно добыли три очка, хотя и первыми пропустили в этом поединке.
Таким образом, “сливочные“ продолжают удерживать первую строчку в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 52 очка.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Осасуна - Реал:
Осасуна - Реал Мадрид 1:4
Голы: У. Гарсия, 14 - Иско, 33, С. Рамос, 38, Васкес, 84, Йович,90+2.
Осасуна: Эррера - Эступиньян, Давид Гарсия, Унаи Гарсия, Видаль - Арнаис (Энрик, 61), Брашанац, Монкайола (Мерида, 10), Иньиго Перес, Роберто Торрес (Кардона, 77) - Рубен Гарсия.
Реал Мадрид: Куртуа - Менди, Рамос, Варан, Карвахаль - Модрич, Каземиро, Вальверде - Бэйл (Васкес, 71), Бензема (Йович, 88), Иско (Винисиус, 82).
Предупреждение: Видаль, Д. Гарсия - Карвахаль, Рамос.
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