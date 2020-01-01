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Осасуна - Реал 1:4 видео голов и обзор матча Ла Лиги

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"Сливочные" одержали уверенную победу в выездном матче чемпионата Испании.

Осасуна - Реал: видео голов
Осасуна - Реал: видео голов
Getty Images

В матче 23-го тура чемпионата Испании Осасуна на своем уступила мадридскому Реалу.

Подопечные Зинедина Зидана достаточно уверенно добыли три очка, хотя и первыми пропустили в этом поединке.

Таким образом, “сливочные“ продолжают удерживать первую строчку в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 52 очка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Осасуна - Реал:

Осасуна - Реал Мадрид 1:4
Голы: У. Гарсия, 14 - Иско, 33, С. Рамос, 38, Васкес, 84, Йович,90+2.

Осасуна: Эррера - Эступиньян, Давид Гарсия, Унаи Гарсия, Видаль - Арнаис (Энрик, 61), Брашанац, Монкайола (Мерида, 10), Иньиго Перес, Роберто Торрес (Кардона, 77) - Рубен Гарсия.

Реал Мадрид: Куртуа - Менди, Рамос, Варан, Карвахаль - Модрич, Каземиро, Вальверде - Бэйл (Васкес, 71), Бензема (Йович, 88), Иско (Винисиус, 82).

Предупреждение: Видаль, Д. Гарсия - Карвахаль, Рамос. 

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Теги: Реал, Реал Мадрид, Осасуна, видео голов, обзор матча, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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