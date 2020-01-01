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Лунин помог Овьедо удержать ничью в матче Сегунды

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Единственный гол в ворота украинского голкипера был забит с пенальти.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
realoviedo.es

В матче 27-го тура испанской Сегунды Реал Овьедо отправился на выезд к Райо Вальекано.

В стартовом составе гостей на поле появился украинский голкипер Андрей Лунин. Примечательно, что после перехода 20-летнего вратаря в Овьедо, он уже в пятый раз попадает в старт.

Лунин провел отличный матч, совершив несколько потрясающих сейвов. Единственный мяч, который Андрей все же не сумел взять - это 11-метровый удар на 75-й минуте встречи, который забил чемпион АПЛ в составе Лестера Леонардо Ульоа.

Отметим, что именно сейвы Лунина помогли его команде удержать ничейный результат, и поединок завершился со счетом 1:1.

Райо Вальекано - Реал Овьедо 1:1
Голы: Ульоа, 75 (с пенальти) - Родри Риос, 28

Удален: Трехо, 90 (Райо Вальекано). 

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Теги: Андрей Лунин, Реал Овьедо, Райо Вальекано, Сегунда, футбол, Испания
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