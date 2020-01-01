Реал уверенно обыграл Осасуну

"Сливочные" взяли три очка в выездном поединке Ла Лиги.

В матче 23-го тура чемпионата Испании мадридский Реал на выезде обыграл Осасуну.

Подопечные Зидана забили четыре гола в ворота соперника благодаря усилиям Иско, Рамоса, Васкеса и Йовича.

Осасуна же забила только один мяч, причем он стал первым в этом поединке. На 14-й минуте отличился Унаи Гарсия.

Теперь в активе "сливочных" 52 очка в турнирной таблице Ла Лиге.

Осасуна - Реал Мадрид - 1:4

Голы: Унаи Гарсия, 14 - Иско, 33; Рамос, 38; Васкес, 84; Йович, 90.

Осасуна: Эррера, Видаль, Унаи Гарсия, Эступиньян, Давид Гарсия, Роберто Торрес (Кардона, 77), Брашанац, Рубен Гарсия, Иньиго Перес, Арнаис (Гальего, 61), Монкайола (Мерида, 10).

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Модрич, Вальверде, Иско (Винисиус Жуниор, 82), Каземиро, Бэйл (Васкес, 71), Бензема (Йович, 88).

Предупреждения: Видаль, Давид Гарсия - Карвахаль, Рамос.