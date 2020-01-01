Винисиус прокомментировал об уходе в ПСЖ

Футболист не хочет покидать Реал Мадрид.

Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор прокомментировал слухи о возможном переходе в ПСЖ.

“Я хочу остаться в Мадриде. Я не рассматриваю никакие варианты, кроме этого.

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Сейчас мне удалось вернуться на тот уровень, который был в прошлом сезоне в январе-феврале. Тогда у меня много получалось. Я хочу продолжать в том же духе и без травм.

Зидан всегда давал мне уверенность, в которой я нуждаюсь. Он давал мне возможности на поле показать себя“, - приводит слова Винисиус Marca.

Ранее Зидан прокомментировал слухи об уходе Бэйла из Реала.