Винисиус прокомментировал об уходе в ПСЖ
Футболист не хочет покидать Реал Мадрид.
Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор прокомментировал слухи о возможном переходе в ПСЖ.
“Я хочу остаться в Мадриде. Я не рассматриваю никакие варианты, кроме этого.
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Сейчас мне удалось вернуться на тот уровень, который был в прошлом сезоне в январе-феврале. Тогда у меня много получалось. Я хочу продолжать в том же духе и без травм.
Зидан всегда давал мне уверенность, в которой я нуждаюсь. Он давал мне возможности на поле показать себя“, - приводит слова Винисиус Marca.
Ранее Зидан прокомментировал слухи об уходе Бэйла из Реала.
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