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Винисиус прокомментировал об уходе в ПСЖ

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Футболист не хочет покидать Реал Мадрид.
Винисус Жуниор
Винисус Жуниор
Getty Images

Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор прокомментировал слухи о возможном переходе в ПСЖ.

“Я хочу остаться в Мадриде. Я не рассматриваю никакие варианты, кроме этого.

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Сейчас мне удалось вернуться на тот уровень, который был в прошлом сезоне в январе-феврале. Тогда у меня много получалось. Я хочу продолжать в том же духе и без травм.

Зидан всегда давал мне уверенность, в которой я нуждаюсь. Он давал мне возможности на поле показать себя“, - приводит слова Винисиус Marca.

Ранее Зидан прокомментировал слухи об уходе Бэйла из Реала.

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Теги: Реал Мадрид, Винисус Жуниор, ПСЖ, Ла Лига, Лига 1, футбол
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