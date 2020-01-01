Зидан попал в ДТП возле тренировочной базы Реала

Француз в полном порядке.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан вчера, 8 февраля, попал в ДТП возле тренировочной базы клуба, об этом сообщает As.

По информации источника, француз попал в аварию перед тренировкой “сливочных“. Отмечается, что француз не пострадал, но машина была повреждена.

После инцидента наставник вышел из машины и начал беседу с водителем другого автомобиля.

arsenal.com

Француз прибыл на тренировку вовремя и успел провести пресс-конференцию в назначенное время.

Напомним, что Реал сыграет с Осасуной сегодня, 9 февраля, в рамках чемпионата Испании. Начало матча запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что футболист Манчестер Юнайтед попал в аварию на Lamborghini.