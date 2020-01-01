Барселона пыталась вернуть Иньесту в зимнее трансферное окно
"Сине-гранатовые" хотели арендовать своего легендарного экс-хавбека.
В зимнее трансферное окно Барселона хотела вернуть в команду легендарного полузащитника Андреса Иньесту.
Читай также: Экс-футболист Барселоны жестко раскритиковал команду
Как сообщает Sport.es, 35-летний футболист получил несколько предложений в январе, и одно из них было от "сине-гранатовых". Барселона хотела арендовать хавбека до конца сезона, однако Иньеста отказался возвращаться в каталонский клуб.
Отметим, что соглашение Андреса с японским Виссел Кобе рассчитано до конца 2021 года. За команду Иньеса отыграл 41 матч, забив 10 голов и отдав 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что колумбийский Луис Суарес может заменить Луиса Суареса в Барселоне.
Полная версия правил