Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона пыталась вернуть Иньесту в зимнее трансферное окно

Комментариев: 0
"Сине-гранатовые" хотели арендовать своего легендарного экс-хавбека.
Андрес Иньеста
Андрес Иньеста
Getty Images

В зимнее трансферное окно Барселона хотела вернуть в команду легендарного полузащитника Андреса Иньесту.

Читай также: Экс-футболист Барселоны жестко раскритиковал команду

Как сообщает Sport.es, 35-летний футболист получил несколько предложений в январе, и одно из них было от "сине-гранатовых". Барселона хотела арендовать хавбека до конца сезона, однако Иньеста отказался возвращаться в каталонский клуб.

Отметим, что соглашение Андреса с японским Виссел Кобе рассчитано до конца 2021 года. За команду Иньеса отыграл 41 матч, забив 10 голов и отдав 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что колумбийский Луис Суарес может заменить Луиса Суареса в Барселоне.

Поделись:
Теги: Андрес Иньеста, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь