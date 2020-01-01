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Зидан: То, что Бэйл не играет в матчах, ничего не значит

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Специалист отметил, что валлиец поможет команде в конце сезона.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с форвардом команды Гаретом Бэйлом и информацию о том, что француз недоволен работой футболиста.

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"Я не собираюсь рассказывать какие-то подробности. Последние несколько матчей Бэйл не попадал в состав, потому что я могу выбрать только определенное количество игроков.

Да, я на него рассчитываю, ведь все знают, на что он способен.То, что он не играет в матчах, абсолютно ничего не значит. Проблема во мне, у нас большая команда.

Проблему с Гаретом невозможно решить, потому что ее не существует. Он поможет нам в конце сезона. Гарет тренируется пять раз в неделю и может попасть в состав на встречу с Осасуной. С Бэйлом все в порядке", - цитирует Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл в очередной раз покинул стадион до того, как закончится матч Реала.

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Теги: Зинедин Зидан, Гарет Бэйл, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, футбол, чемпионат Испании
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