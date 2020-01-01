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Колумбийский Луис Суарес может заменить Луиса Суареса в Барселоне

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Луис Суарес выступает в Сарагосе на правах аренды.
Луис Суарес
Луис Суарес
elgoldigital.com

Барселона находится в поиске нападающего из-за того, что форвард команды Луис Суарес выбыл из строя как минимум до мая из-за травмы.

По информации AS, в сферу интересов каталонцев попал колумбийский нападающий Луис Суарес, который сейчас выступает на правах аренды в Реал Сарагосе.

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"Сине-гранатовые" уже контактировали по поводу трансфера 22-летнего футболиста, однако сделку может осложнить тот факт, что права на Суареса принадлежат Уотфорду.

В текущем сезоне Сегунды Луис Суарес сыграл в 24 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Барселона передумала подписывать игрока, который уже летел заключать контракт.

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Теги: Луис Суарес, Барселона, Реал Сарагоса, трансфер, чемпионат Испании по футболу, чемпионат Испании, футбол
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