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Абидаль: Надеюсь, Месси останется в Барселоне

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Француз признался, что продлить контракт с аргентинцем никогда не было легко.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль рассказал о том, как проходят переговоры о новом контракте с Лионелем Месси.

“Вопрос к нему, надеюсь, он продлит соглашение. Лео сказал, что Барселона - это все для него, он хочет остаться здесь, но все зависит от него.

Мы говорим о лучшем игроке в мире, и продление контракта с ним никогда не было легким“ - цитирует Абидаля AS.

Напомним, контракт Месси с Барселоной рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси хочет изменений в руководстве Барселоны.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Эрик Абидаль, Барселона
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