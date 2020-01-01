Абидаль: Надеюсь, Месси останется в Барселоне

Француз признался, что продлить контракт с аргентинцем никогда не было легко.

Спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль рассказал о том, как проходят переговоры о новом контракте с Лионелем Месси.

“Вопрос к нему, надеюсь, он продлит соглашение. Лео сказал, что Барселона - это все для него, он хочет остаться здесь, но все зависит от него.

Мы говорим о лучшем игроке в мире, и продление контракта с ним никогда не было легким“ - цитирует Абидаля AS.

Напомним, контракт Месси с Барселоной рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси хочет изменений в руководстве Барселоны.