Бербатов: Меня разозлили реплики Месси в адрес Абидаля

Болгарин раскритиковал капитана каталонцев.

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма Димитр Бербатов поделился своим мнением о конфликте Лионеля Месси и Эрика Абидаля.

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“Пусть Месси стирает грязное белье у себя дома. Разногласия и конфликты бывают в любой команде, но все должны отстаивать ее честь и историю.

Публично ссоры никто не должен выносить из клуба. Мы с Абидалем играли за Монако, и меня разозлили реплики Месси в его адрес. А журналисты этим пользуются“, - заявил болгарин в интервью AS.

Напомним, между Месси и Абидалем случился конфликт. В интервью француз заявил, что некоторые игроки недостаточно усердно работали, что повлекло за собой увольнение Эрнесто Вальверде.

Аргентинец резко ответил на слова спортивного директора, отметив, что нужно называть конкретные имена, и добавил, что каждый несет ответственность в клубе.