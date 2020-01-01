Пике: В нашей раздевалке сохраняется полное единство

Футболист считает, что его команда показывает хорошую игру.

Защитник Барселоны Жерар Пике прокомментировал состояние игроков команды.

“Сейчас не лучший момент, чтобы копаться в грязи. В нашей раздевалке сохраняется полное единство. Мы обсуждали ситуацию и считаем, что играли хорошо, несмотря на весь шум.

Мы знаем, что у нас все неплохо получается и что мы должны продолжать. Мы построили этот клуб на победах. Мы играем лучше, мы привыкаем к идеям тренера и мы едины в раздевалке как никогда, могу уверить“, - отметил Пике в интервью изданию Sport.

Ранее сообщалось, что Жерар Пике и Лионель Месси повздорили во время тренировки.