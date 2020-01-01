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Пике: В нашей раздевалке сохраняется полное единство

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Футболист считает, что его команда показывает хорошую игру.
Жерар Пике
Жерар Пике
Getty Images

Защитник Барселоны Жерар Пике прокомментировал состояние игроков команды.

“Сейчас не лучший момент, чтобы копаться в грязи. В нашей раздевалке сохраняется полное единство. Мы обсуждали ситуацию и считаем, что играли хорошо, несмотря на весь шум.

Мы знаем, что у нас все неплохо получается и что мы должны продолжать. Мы построили этот клуб на победах. Мы играем лучше, мы привыкаем к идеям тренера и мы едины в раздевалке как никогда, могу уверить“, - отметил Пике в интервью изданию Sport.

Ранее сообщалось, что Жерар Пике и Лионель Месси повздорили во время тренировки.

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Теги: футбол, Жерар Пике, Барселона
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