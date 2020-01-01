Бартомеу - о проигранном матче с Атлетиком: Я не сомневаюсь, что успех придет

"Сине-гранатовые" показали амбициозную игру.

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением по поводу вылета из Кубка Испании от Атлетика Бильбао (0:1).

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“Мы провели хороший матч, у нас были неплохие моменты. Мне хочется поздравить футболистов с тем, как они сыграли. Они показали амбицию и мотивированность.

Атлетик нанес только один удар по воротам в конце и выиграл матч. Мы заслужили пройти дальше, но это оказалось невозможно. Повторюсь, что мне понравились амбиции команды на поле, ведь играть с Атлетиком на выезде тяжело. Фанаты этой команды давят на нас постоянно.

Сейчас мы сконцентрируемся на Ла Лиге и Лиге чемпионов. Если будем играть так же - успех придет, я не сомневаюсь“, - рассказал Бартомеу для BarcaTV.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.