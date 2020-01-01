Райо Вальекано получил наказание за оскорбления в адрес Зозули

Апелляция была отклонена.

Апелляционный комитет Федерации футбола Испании принял решение оставить наказание Райо Вальекано за оскорбления в адрес футболиста Альбасете Романа Зозули.

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Райо Вальекано получил штраф в 18 тысяч евро. Кроме того, в ближайших двух турах будут закрыты трибуны, с которых звучали оскорбления в сторону украинского футболиста.

Отмечается, что приостановленный матч 20-го тура Сегунды Райо Вальекано - Альбасете будет доигран при пустых трибунах.