Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Райо Вальекано получил наказание за оскорбления в адрес Зозули

Комментариев: 0
Апелляция была отклонена.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
albacetebalompie.es

Апелляционный комитет Федерации футбола Испании принял решение оставить наказание Райо Вальекано за оскорбления в адрес футболиста Альбасете Романа Зозули.

Читай также: Фаны Райо Вальекано и Баракальдо провели совместную акцию, снова оскорбив Зозулю

Райо Вальекано получил штраф в 18 тысяч евро. Кроме того, в ближайших двух турах будут закрыты трибуны, с которых звучали оскорбления в сторону украинского футболиста.

Отмечается, что приостановленный матч 20-го тура Сегунды Райо Вальекано - Альбасете будет доигран при пустых трибунах.

Поделись:
Теги: Райо Вальекано, Роман Зозуля, Альбасете, суд, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь