Экс-футболист Барселоны жестко раскритиковал команду

Барселона стала командой клоунов.

Экс-игрок Барселоны и сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал каталонский клуб.

“Барселона - это клуб клоунов. Они все делают наоборот. Мне кажется, что у руководства команды нет никакого плана на будущее. У них много проблем, а худшая из них - плохой имидж.

Единственный приоритет для них сейчас - это переизбрание президента на новый срок. В клубе есть недопонимание.

В клубе такого уровня слишком много людей, у которых не хватает профессионализма. Сейчас это действительно клуб, у которого нет класса“, - приводит слова Дюгарри El Mundo Deportivo со ссылкой на RMC Sport.

Ранее Кике Сетьен прокомментировал конфликт в клубе.