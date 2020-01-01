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Экс-футболист Барселоны жестко раскритиковал команду

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Барселона стала командой клоунов.
Барселона
Барселона
Getty Images

Экс-игрок Барселоны и сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал каталонский клуб.

“Барселона - это клуб клоунов. Они все делают наоборот. Мне кажется, что у руководства команды нет никакого плана на будущее. У них много проблем, а худшая из них - плохой имидж. 

Единственный приоритет для них сейчас - это переизбрание президента на новый срок. В клубе есть недопонимание.

В клубе такого уровня слишком много людей, у которых не хватает профессионализма. Сейчас это действительно клуб, у которого нет класса“, - приводит слова Дюгарри El Mundo Deportivo со ссылкой на RMC Sport. 

Ранее Кике Сетьен прокомментировал конфликт в клубе.

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Теги: Кристоф Дюггари, Барселона, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании по футболу
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