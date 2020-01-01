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Гвардиола: Я хочу, чтобы Месси закончил карьеру в Барселоне

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Аргентинец должен остаться в Барселоне.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением о будущем Лионеля Месси в каталонском клубе.

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“Лионель игрок Барселоны. Мне бы хотелось, чтобы он остался там. Я не хочу разговаривать о игроках других клубов.

Я думаю, что он закончит карьеру в Барселоне, мне бы этого хотелось“, - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Ранее Гвардиола заявил, что у Барселоны будут проблемы, когда Месси покинет клуб.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Лионель Месси, Барселона, футбол
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