Гвардиола: Я хочу, чтобы Месси закончил карьеру в Барселоне
Аргентинец должен остаться в Барселоне.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением о будущем Лионеля Месси в каталонском клубе.
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“Лионель игрок Барселоны. Мне бы хотелось, чтобы он остался там. Я не хочу разговаривать о игроках других клубов.
Я думаю, что он закончит карьеру в Барселоне, мне бы этого хотелось“, - приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Ранее Гвардиола заявил, что у Барселоны будут проблемы, когда Месси покинет клуб.
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