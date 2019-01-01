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Барселона выставила ценник на Коутиньо

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Бразилец может покинуть команду в летнее трансферное окно.
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо
Getty Images

Барселона назвала цену, за которую готова продать полузащитника Филиппе Коутиньо, об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, “сине-гранатовые“ готовы снизить изначальную сумму в размере 120 миллионов евро, ведь понимают, что за бразильца такие деньги клубы не будут выплачивать.

Таким образом, Барселона готова продать Коутиньо за 80-90 миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец провел 18 матчей за Баварию в Бундеслиге, где сумел отличиться шесть раз и отдать шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Бавария не станет выкупать Коутиньо.

Отметим, что бразилец потерял 50% от своей стоимости в 2019 году.

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Теги: Филиппе Коутиньо, Барселона, Бавария, футбол
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