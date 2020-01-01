Стали известны полуфинальные пары Кубка Испании

В Испании прошла жеребьевка Кубка страны.

В Испании состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании, участниками которого стали Атлетик, Гранада, Реал Сосьедад и Мирандес.

Полуфинальные пары выглядят так:

Атлетик - Гранада

Реал Сосьедад - Мирандес

Матчи будут состоять из двухматчевого противостояния. Первые поединки пройдут 12 ферваря, а ответные встречи - 4 марта.

Напомним, Реал и Барселона впервые за 65 лет вылетели из Кубка Испании в один день.