Стали известны полуфинальные пары Кубка Испании
В Испании прошла жеребьевка Кубка страны.
В Испании состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании, участниками которого стали Атлетик, Гранада, Реал Сосьедад и Мирандес.
Полуфинальные пары выглядят так:
Атлетик - Гранада
Реал Сосьедад - Мирандес
Матчи будут состоять из двухматчевого противостояния. Первые поединки пройдут 12 ферваря, а ответные встречи - 4 марта.
Напомним, Реал и Барселона впервые за 65 лет вылетели из Кубка Испании в один день.
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