Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стали известны полуфинальные пары Кубка Испании

Комментариев: 0
В Испании прошла жеребьевка Кубка страны.
Определились полуфинальные пары Кубка Испании
Определились полуфинальные пары Кубка Испании
Getty Images

В Испании состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании, участниками которого стали Атлетик, Гранада, Реал Сосьедад и Мирандес.

Полуфинальные пары выглядят так:

Атлетик - Гранада

Реал Сосьедад - Мирандес

Матчи будут состоять из двухматчевого противостояния. Первые поединки пройдут 12 ферваря, а ответные встречи - 4 марта.

Напомним, Реал и Барселона впервые за 65 лет вылетели из Кубка Испании в один день.

Поделись:
Теги: футбол, Кубок Испании, жеребьевка
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь