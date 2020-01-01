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Бускетс: Мы должны продолжать борьбу за другие турниры

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Барселона вылетела из розыгрыша Кубка Испании.
Серхио Бускетс
Серхио Бускетс
Getty Images

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс прокомментировал вылет команды от Атлетика в четвертьфинале Кубка Испании (0:1).

“На данный момент мы сосредоточены только на спортивных факторах, а не на конфликтах в клубе. Мы выиграли в Примере на выходных, но в Кубке у нас не получилось.

Это печальный день для всех. У нас осталось два соревнования и мы должны продолжать бороться. Мы должны продолжить. Все злые. На самом деле, против Атлетика мы сделали все хорошо“, - приводит слова Бускетса Goal.

Cмотрите также видео голов и обзор матча Атлетик - Барселона.

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Теги: футбол, Барселона, Кубок Испании, Серхио Бускетс
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