Бускетс: Мы должны продолжать борьбу за другие турниры

Барселона вылетела из розыгрыша Кубка Испании.

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс прокомментировал вылет команды от Атлетика в четвертьфинале Кубка Испании (0:1).

“На данный момент мы сосредоточены только на спортивных факторах, а не на конфликтах в клубе. Мы выиграли в Примере на выходных, но в Кубке у нас не получилось.

Это печальный день для всех. У нас осталось два соревнования и мы должны продолжать бороться. Мы должны продолжить. Все злые. На самом деле, против Атлетика мы сделали все хорошо“, - приводит слова Бускетса Goal.

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