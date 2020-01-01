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Бэйл в очередной раз покинул стадион до того, как закончится матч Реала

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Валлиец не стал дожидаться финального свистка в поединке против Реал Сосьедада.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл остался вне заявки команды на поединок против Реал Сосьедада в рамках 1/4 финала Кубка Испании.

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Поединок проходил в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу, и валлиец наблюдал его с трибун. Как сообщает AS, футболист покинул стадион еще до того, как прозвучал финальный свисток. Произошло это на 82-й минуте поединка.

Примечательно, что по правилам Реала, игроки не имеют права покидать стадион до 80-й минуты, так что Бэйл не нарушил никаких правил. Для Гарета не впервые подобное - он покидал трибуны в матчах против Леганеса, Эспаньола и Севильи.

Напомним, Реал сенсационно проиграл Реал Сосьедаду со счетом 3:4. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Гарет Бэйл, Реал, Реал Мадрид, Реал Сосьедад, Кубок Испании, футбол, Кубок Короля
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