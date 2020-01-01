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Тренер Атлетика: Мы выдержали давление Барселоны

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Гаиска Гаритано остался доволен своими подопечными.
Гаиска Гаритано
Гаиска Гаритано
Getty Images

Главный тренер Атлетика Бильбао Гаиска Гаритано прокомментировал победу над Барселоной (1:0) в четвертьфинале Кубка Испании.

“Мы продемонстрировали прекрасную командную работу. Действительно, во втором тайме они начали давить, потому что у них очень хорошие игроки. Но мы не сдались и выдержали тяжелый момент. Нас непросто победить.

Я очень рад за болельщиков, этот гол - для всех. Такие победы укрепляют нашу философию, несмотря на все трудности. У нас есть гордость, поддержка болельщиков и команда, всегда идущая вперед.

После гола Уильямса я обрадовался и подумал, что дополнительного времени не будет, и это справедливо, учитывая, как мы давили весь матч“, - цитирует специалиста Marca.

Cмотрите также видео голов и обзор матча Атлетик - Барселона.

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Теги: футбол, Атлетик, Барселона, Кубок Испании
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