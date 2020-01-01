Тренер Сосьедада - о победе над Реалом: Этот триумф очень многое для нас значит

Иманол Альгуасил прокомментировал важную победу своей команды в матче против Реала.

В четверг, 6 февраля, Реал Сосьедад обыграл Реал Мадрид (4:3) в четвертьфинале Кубка Испании, выбив "сливочных" с турнира. Тренер басков Иманол Альгуасил поделился впечатлениями о такой важной победе своих подопечных.

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"Мы приехали, чтобы показать такую игру, но представьте, что мы сейчас чувствуем. Наши фанаты заслужили это. 32 года наша команда не выступала в полуфинале, так что этот триумф очень многое для нас значит.

На таком стадионе и с таким соперником мы сделали зрелище. Только представьте, как сильно мы сейчас гордимся собой.

Мы понимали, что Реал будет бороться до конца и пытаться перевернуть игру. Мы понимали, что до финального свистка они могут изменить ход матча, и победить было действительно трудно", - приводит слова Альгуасиля Marca.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - Реал Сосьедад.

Ранее главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды.