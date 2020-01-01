Зидан: Мне грустно, но уже ничего не изменить

Мадридский клуб сенсационно вылетел из Кубка Короля.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал поражение команды от Реал Сосьедада (3:4) и вылет своих подопечных из Кубка Испании.

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"Это футбол. Иногда все идет не так, как надо. Игра была сложная, но мы боролись до конца. Даже проигрывая 1:4, мы продолжали верить. Я поздравляю соперника, а нам нужно принять это поражение.

У нас были ошибки в обороне, в первом тайме не все получалось. Мне грустно, но уже ничего не изменить. Теперь нужно думать о следующей игре, которая состоится в воскресенье.

Четыре гола на своем поле - много, но мы не будем изменять себе. Мы знали, что будет трудно, и соперник заслужил победу. Это больно, ведь никто не любит проигрывать. Необходимо принять результат", - цитирует Зидана AS.

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Напомним, из розыгрыша Кубка Короля также вылетела Барселона, минимально уступив Атлетику из Бильбао. Вашему вниманию видео гола и обзор этого поединка.