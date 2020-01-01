Сетьен: Все было хорошо, за исключением итогового результата

Наставник доволен игрой команды, но разочарован результатом поединка против Атлетика.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал поражение своих подопечных от Атлетика из Бильбао (0:1) в четвертьфинальном матче Кубка Испании.

“В моей карьеры было так, что забиваешь с одного удара, а бывало и так, что не получается забить и с десяти. Бывают такие вещи, которые не могут контролировать ни наставки, ни футболисты, и это был как раз такой случай.

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Все было хорошо, за исключением итогового результата. Грустно, что мы вылетели, но мне кажется, что мы прогрессируем в тех вещах, которые нам необходимо улучшить. Момент с Де Йонгом? Я не видел, но мне сказали, что это был явный фол. В любом случае, не буду обсуждать судейские решения.

Безусловно, результат - самое главное. Команда показала хороший уровень, хотя играть против Атлетика нелегко. В целом у Тер Штегена было немного работы, а вторая половина матча шла так, как мы хотели“, - приводит слова Сетьена Marca.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Атлетик - Барселона.