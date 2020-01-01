Реал и Барселона впервые за 65 лет вылетели из Кубка Испании в один день

Оба гранда неожиданно покинули розыгрыш Кубка Короля.

В четверг, 6 февраля, мадридский Реал и каталонская Барселона потерпели поражение в четвертьфинальных матчах Кубка Испании.

"Сливочные" потерпели поражение от Реал Сосьедада со счетом 3:4, а "сине-гранатовые" минимально уступили Атлетику из Бильбао (0:1).

И Реал, и Барселона впервые за 65 лет вылетели из Кубка Короля в один день. В последний раз подобное произошло в 1955 году на стадии полуфиналов - Барселона также вылетела от Атлетика, а Реал проиграл Севилье.

Отметим, что в нынешнем сезоне в полуфинале Кубка Испании сыграют Гранада, Мирандес, Атлетик и Реал Сосьедад.

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