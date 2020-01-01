Атлетик - Барселона 1:0 видео гола и обзор матча Кубка Испании

Атлетик из Бильбао выбил Барселону из розыгрыша Кубка Короля.

Атлетик - Барселона: видео гола twitter.com/fcbarcelona

В четвертьфинале Кубка Испании Атлетик из Бильбао на своем поле обыграл Барселону, выбив каталонский клуб из турнира.

Атлетик сумел забить единственный год на 93-й минуте встречи, благодаря чему вышел в полуфинал Кубка Короля.

Смотрите видео гола и обзор матча Атлетик - Барселона:

Атлетик - Барселона 1:0

Гол: Вильямс, 90+3

Атлетик: Симон - Капа, Альварес, Нуньес, Мартинес, Берчиче - Р. Гарсия (Гомес, 89), Д. Гарсия, Весга (Сан Хосе, 66), Муниаин (Адурис, 77) - Вильямс.

Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике (Умтити, 80), Ленгле, Альба - Ракитич (Артур, 69), Бускетс, де Йонг - Роберто, Месси, Фати (Гризманн, 57).

Предупреждения: Йерай, Весга, Капа - Семеду, Месси, Альба, де Йонг, Пике, Артур.