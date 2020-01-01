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Атлетик - Барселона 1:0 видео гола и обзор матча Кубка Испании

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Атлетик из Бильбао выбил Барселону из розыгрыша Кубка Короля.

Атлетик - Барселона: видео гола
Атлетик - Барселона: видео гола
twitter.com/fcbarcelona

В четвертьфинале Кубка Испании Атлетик из Бильбао на своем поле обыграл Барселону, выбив каталонский клуб из турнира.

Атлетик сумел забить единственный год на 93-й минуте встречи, благодаря чему вышел в полуфинал Кубка Короля.

Смотрите видео гола и обзор матча Атлетик - Барселона:

Атлетик - Барселона 1:0
Гол: Вильямс, 90+3

Атлетик: Симон - Капа, Альварес, Нуньес, Мартинес, Берчиче - Р. Гарсия (Гомес, 89), Д. Гарсия, Весга (Сан Хосе, 66), Муниаин (Адурис, 77) - Вильямс.

Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике (Умтити, 80), Ленгле, Альба - Ракитич (Артур, 69), Бускетс, де Йонг - Роберто, Месси, Фати (Гризманн, 57).

Предупреждения: Йерай, Весга, Капа - Семеду, Месси, Альба, де Йонг, Пике, Артур.

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Теги: Атлетик, Атлетик Бильбао, Барселона, видео гола, обзор матча, футбол, Кубок Испании, Кубок Короля
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