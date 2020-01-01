Реал Мадрид - Реал Сосьедад 3:4 видео голов и обзор матча Кубка Испании

Реал Сосьедад выбил мадридский Реал из розыгрыша Кубка Короля.

Реал - Реал Сосьедад: видео голов Getty Images

В матче 1/4 финала Кубка Испании мадридский Реал сенсационно уступил Реал Сосьедаду.

На протяжении всего поединка "сливочные" отыгрывались в попытке вырвать победу, однако Сосьедад четыре раза поразил ворота соперника, в то время как Королевский клуб ответил лишь тремя голами.

Отметим, что на 90+5 минуте встречи Реал Сосьедад остался в меньшинстве - вторую желтую получил Горосабель.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Реал Сосьедад:

Реал Мадрид - Реал Сосьедад 3:4

Голы: Марсело, 59, Родриго, 81, Начо, 90+3 - Эдегор, 22, Исак, 54, 56, Мерино, 69

Реал: Ареола - Начо, Милитан, Рамос, Марсело - Родригес (Модрич, 46), Вальверде (Йович, 76), Кроос - Б. Диас (Родриго, 76), Бензема, Винисиус

Реал Сосьедад: Ремиро - Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль - Мерино, Субельдия, Эдегор (Гевара, 64) - Янузай (Барренечеа, 46), Исак (Муньос, 70), Оярсабаль

Предупреждения: Милитан, Винисиус - Эдегор, Ле Норман, Субельдия, Горосабель

Удаление: Горосабель, 90+5 (повторное предупреждение)